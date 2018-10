London (SID) - Vize-Europameisterin Silke Lippok hat bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme das Finale über 200 m Freistil verpasst. Die 18 Jahre alte Abiturientin schlug im Halbfinale nach 1:58,24 Minuten an und schied als Gesamt-13. aus. Damit schwamm die Pforzheimerin, die am Samstag schon mit der 4x100-m-Staffel das Finale verfehlt hatte, nur fünf Hundertstel Sekunden langsamer als im EM-Finale in Debrecen im Mai. Zur persönlichen Saisonbestzeit fehlten Lippok 63 Hundertstel.

Als Halbfinal-Beste erreichte die australische Staffel-Olympiasiegerin Bronte Barratt in 1:56,08 den Endlauf am Dienstag.