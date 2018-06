New York (AFP) In Syrien ist ein Konvoi unbewaffneter UN-Beobachter angegriffen worden. Der neue Chef der UN-Beobachtermission, der senegalesische General Babacar Gaye, und sein Team seien am Sonntag zwei Mal mit leichten Waffen beschossen worden, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Montag vor Journalisten in New York. Bei den Angriffen sei niemand verletzt worden, fügte der UN-Generalsekretär hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.