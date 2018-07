Los Angeles (SID) - Tennis-Profi Sam Querrey hat sich zum dritten Mal in seiner Karriere den Sieg beim ATP-Turnier in Los Angeles gesichert. Der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner schlug im Finale Ricardas Berankis aus Litauen mit 6:0, 6:2. Querrey hatte das Turnier bereits 2009 und 2010 gewonnen, die Teilnahme 2011 dann aber wegen einer Ellbogenverletzung verpasst.