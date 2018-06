Washington (AFP) Der frühere US-Präsident Bill Clinton soll beim Wahlparteitag der Demokraten Anfang September eine zentrale Rolle einnehmen. Wie am Montag aus Kreisen der Demokratischen Partei in Washington verlautete, ist eine Rede Clintons zur besten Sendezeit am frühen Abend geplant. Bei dem Parteitag in Charlotte im Bundesstaat North Carolina vom 4. bis zum 6. September soll Präsident Barack Obama offiziell zum Kandidaten für die Wahl am 6. November gekürt werden.

