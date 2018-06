Frankfurt/Main (dpa) - Vor 30 Millionen Jahren kreisten Albatrosse über dem Gebiet der heutigen Nordsee. Mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern und etwa 80 Zentimeter großem Körper segelten die Vögel stundenlang durch die Luft - so wie ihre heutigen Artgenossen, die aber vorwiegend auf der Südhalbkugel zu Hause sind. Anhand jahrzehntelang unbeachteter Knochenreste wiesen Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts in Frankfurt erstmals einen Albatros dieses Alters aus Nordeuropa nach. Gefunden wurden die Knochen in der Nähe von Antwerpen in einer Ziegeltongrube.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.