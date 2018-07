Johannesburg (AFP) Anders als in vielen Teilen der Welt und besonders Europas wird die Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent in diesem Jahr ordentlich wachsen - und zwar nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) in allen Ländern. "In allen Staaten gibt es Wachstum, und das ist das Wichtigste: Es gibt kein einziges Land in Afrika im roten Bereich", sagte der Chef-Ökonom der AfDB, Mthuli Ncube, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Johannesburg. Selbst die Länder mit schwachem Wachstum stünden immer noch besser da als die in Europa.

