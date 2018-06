Moskau (dpa) - Die verheerenden Waldbrände in Russland wüten nach Informationen der Umweltschutzorganisation Greenpeace schlimmer in Sibirien und anderen Teilen des Landes als offiziell angegeben. Nach bescheidenen Schätzungen loderten die Feuer auf rund einer Million Hektar Waldfläche, sagte Greenpeace-Waldexperte Alexej Jaroschenko. Das wäre etwa 37 Mal so viel wie von den Behörden angegeben. Jaroschenko berief sich auf US-Satellitenaufnahmen, auf denen die Feuer in der Taiga und anderen Regionen des größten Landes der Erde sichtbar seien. Greenpeace sprach von einer «Katastrophe».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.