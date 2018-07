Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank hat auch im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnen müssen. Von April bis Juni verdiente Deutschlands größtes Geldhaus 661 Millionen Euro, wie die Bank am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was im Vorjahresquartal unter dem Strich gestanden hatte, nämlich 1,2 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.