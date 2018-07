Berlin (AFP) In der europäischen Debatte über den richtigen Kurs in der Eurokrise hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle vor einer Beschädigung des europäischen Einigungsprozesses gewarnt. "Unter keinen Umständen darf mit der Axt des schnellen Wortes eingerissen werden, was über Jahrzehnte lang in Europa aufgebaut wurde", sagte Westerwelle mit Blick auf "verbale Zuspitzungen" der vergangenen Tage. "Niemand kann ein Interesse daran haben, dass sich die Fronten verhärten", mahnte der Außenminister. Bei der Lösung der Währungs- und Schuldenkrise müssten "alle an einem Strang ziehen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.