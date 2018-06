Neu Delhi (dpa) - Es ist der wohl schwerste Stromausfall in der Geschichte Indiens: Hunderte Millionen Menschen waren auch heute erneut ohne Elektrizität. Mehr als die Hälfte der 1,2 Milliarden Inder war betroffen. In dem aufstrebenden Land hatte es bereits gestern ein gigantisches Blackout gegeben. Mehrere hunderttausend Menschen steckten in Fernverkehrszügen fest, in Neu Delhi brach der Metroverkehr zusammen. Krankenhäuser, Geschäfte und Büros mussten Notfallgeneratoren anstellen. Eine Überlastung der Netze könnte die Ursache der Probleme sein.

