Los Angeles (dpa) - Der Hollywood-Sänger Tony Martin, der ab den 1930er Jahren in dutzenden Filmen mitwirkte, ist tot. Wie die «Los Angeles Times» am Montag unter Berufung auf den Manager berichtete, starb Martin am Freitag in seinem Haus in Los Angeles. Er war 98 Jahre alt.

Der Bariton-Sänger spielte und sang an der Seite von Hollywoodstars wie Rita Hayworth («Music in My Heart»), Judy Garland («Mädchen im Rampenlicht»), Debbie Reynolds («In Frisco vor Anker») und den Marx-Brothers in «Die Marx Brothers im Kaufhaus»). Zu seinen größten Schlagern zählten «To Each His Own», «There's No Tomorrow» und «Begin the Beguine».

Der 1913 in armen Verhältnissen in San Francisco geborene Alvin Morris, der sich später den Künstlernamen Tony Martin zulegte, kam in den 1930er Jahren über das Radio zum Film. Zwei Jahre war er mit der damals bekannten Schauspielerin Alice Faye verheiratet. 1948 gab er dem Hollywood-Showgirl Cyd Charisse («Singin' in the Rain») das Ja-Wort. Die Ehe hielt bis zum Tod der Schauspielerin und Tänzerin im Jahr 2008. Bis ins hohe Alter trat das Paar noch singend in Nachtclubs auf.

Auf dem «Hollywood Walk of Fame» ist Martin in den Sparten Radio, TV, Film und Musik gleich mit vier Sternen verewigt. Nach Angaben der Betreiber sollen dort am Montag Blumen ausgelegt werden, um an den Musical-Star zu erinnern.

Variety-Bericht