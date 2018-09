Cincinnati (SID) - Die Cincinnati Bengals aus der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL haben den Vertrag mit ihrem langjährigen Head Coach Marvin Lewis um zwei weitere Jahre bis 2015 verlängert. Das teilte das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio am Dienstag mit. Lewis, der in seine zehnte Saison bei den Bengals geht und damit den Klubrekord hält, hatte den zweimaligen Super-Bowl-Finalisten seit seinem Amtsantritt 2003 dreimal in die Play-offs geführt.