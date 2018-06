Warschau (dpa) - US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat am letzten Tag seiner Europareise die Unterstützung Polens für die Militäraktionen der USA im Irak und in Afghanistan hervorgehoben. Zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs lobte er das ostmitteleuropäische Land als einen der «Stützpfeiler der NATO». In einer Rede in der Warschauer Universitätsbibliothek sprach er von der «Familie der Demokratie», in der Polen und die USA vereint seien. Die Loyalität der Polen sei auch eine Verpflichtung für die USA: «Wir müssen denen die Treue halten, die Amerika treu sind.»

