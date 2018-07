Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Elizabeth Berkley (40) ist erstmals Mutter geworden. Söhnchen Sky Cole Lauren sei bereits am 20. Juli in Los Angeles zur Welt gekommen, teilte ihr Sprecher am Montag der US-Zeitschrift «People» mit.

Es ist das erste Kind für Berkley und ihren Ehemann, Designer und Künstler Greg Lauren. Lauren, ein Neffe des Mode-Designers Ralph Lauren und Berkley hatten 2003 in Mexiko geheiratet. Bekannt wurde die Schauspielerin durch die US-Sitcom «California High School». Später trat Berkley in Filmen wie «Showgirls» (1995) und Serien wie «CSI: Miami» und «The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben» auf.

