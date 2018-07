Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Sänger und Songschreiber Neil Diamond (71) soll in Hollywood eine Sternenplakette erhalten. Am 10. August werde der Sänger von Schmuse-Hits wie «Sweet Caroline» und «Song Sung Blue» den Stern auf dem Hollywood «Walk of Fame» enthüllen, teilten die Veranstalter in Los Angeles mit.

Es ist der 2475. Stern auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Die Zeremonie soll vor dem Gebäude der Plattenfirma Capitol Records stattfinden. Der 1941 in New York geborene Musiker feierte vor allem in den 1960er und 1970er Jahren mit Balladen große Erfolge. Er ist seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft und schrieb auch für andere Interpreten zahlreiche Songs. Im vergangenen Jahr war Diamond unter anderem in Deutschland auf Tour.Im April war er zum dritten Mal vor den Traualtar getreten. In Los Angeles gab er der Produzentin und Managerin Katie NcNeil das Ja-Wort.