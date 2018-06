Degenfechterin Heidemann gewinnt Silber

London (dpa) - Degenfechterin Britta Heidemann hat bei den Olympischen Spielen in London die Silbermedaille gewonnen. Die Olympiasiegerin von 2008 verlor am Montagabend in London im Finale gegen die Weltranglisten-Elfte Jana Schemjakina aus der Ukraine. Heidemann holte die erste deutsche Medaille bei den Spielen in London. Sie hatte lange um den Einzug in das Finale bangen müssen. Mit einem Last-Second-Treffer hatte die Leverkusenerin das umstrittene Halbfinal-Gefecht gegen Shin A-Lam mit 6:5 nach «Sudden Death» für sich entschieden. Die Südkoreaner protestierten wütend. Ihrer Meinung nach war die Zeit schon abgelaufen. Shin verlor den Kampf um Bronze gegen die Chinesin Sun Yujie.

Biedermann verfehlt Medaille über 200 Meter Freistil

London (dpa) - Paul Biedermann hat bei den Olympischen Spielen in London eine Medaille über 200 Meter Freistil verpasst. Der Weltrekordhalter aus Halle/Saale schwamm am Montag in 1:45,53 Minuten auf Platz fünf. Der Weltjahresbeste Yannick Agnel aus Frankreich siegte in 1:43,14 Minuten überlegen vor Sun Yang aus China und Weltmeister Park Tae-Hwan aus Südkorea, die zeitgleich nach 1:44,83 Minuten anschlugen.

Meeuw Olympia-Sechster über 100 Meter Rücken - US-Duo vorne

London (dpa) - Rückenschwimmer Helge Meeuw ist in seinem ersten olympischen Finale guter Sechster geworden. Der Magdeburger schlug am Montagabend in London nach 53,48 Sekunden an. Gold und Silber gingen an die USA: Das Rennen gewann der Olympia-Zweite von 2008, Matthew Grevers, in olympischer Rekordzeit von 52,16 Sekunden vor seinem Landsmann Nick Thoman, der 52,92 Sekunden benötigte. Dritter wurde der WM-Dritte Ryosuke Irie aus Japan in 52,97.

Erstes Schwimm-Gold für Litauen - Auch Franklin siegt

London (dpa) - Die 15 Jahre alte Ruta Meilutyte hat bei Olympischen Spielen die erste Goldmedaille im Schwimmen für Litauen gewonnen. Sie siegte am Montagabend in London über 100 Meter Brust in 1:05,47 Minuten. Zweite wurde die Amerikanerin Rebecca Soni, Bronze ging an die Japanerin Satomi Suzuki. Die dreimalige Weltmeisterin Missy Franklin aus den USA ist Olympiasiegerin über 100 Meter Rücken. Sie gewann das Finale in 58,33 Sekunden. Silber holte die zweimalige Staffel-Olympiasiegerin Emily Seebohm aus Australien vor der Japanerin Aya Terakawa.

Michalak und Lippok scheitern im olympischen Halbfinale

London (dpa) - Schwimmerin Theresa Michalak hat erwartungsgemäß das Olympia-Finale über 200 Meter Lagen verpasst. Die 20-Jährige aus Halle/Saale belegte in 2:13,24 Minuten Platz 13 im Halbfinale. Silke Lippok schwamm über 200 Meter Freistil an ihrem ersten olympischen Finale vorbei. Die 18-jährige Pforzheimerin schlug am Montagabend in London als Gesamt-13. des Halbfinales in 1:58,24 Minuten an.

Wasserspringer Hausding/Klein verpassen Medaille vom Turm

London (dpa) - Patrick Hausding und Sascha Klein sind im Synchronwettbewerb vom Turm an der erhofften Olympia-Medaille deutlich vorbeigesprungen. Die WM-Zweiten belegten am Montag im Aquatics Centre den siebten Platz. Ein verpatzter dreieinhalbfacher Rückwärtssalto kostete die Olympia-Zweiten von 2008 die Medaille. Der Olympiasieg ging an das junge chinesische Duo Cao Yuan und Zhang Yanguan. Zweite wurden die Mexikaner German Sanchez und Ivan Garcia, Bronze holten die Amerikaner Nicholas McCrory und David Boudia.

Deutsches Turnteam verpasst Medaille - Dritter Erfolg für China

London (dpa) - Die deutschen Turner haben am Montag im Teamfinale der Olympischen Spiele eine Medaille klar verfehlt. Nach verpatztem Auftakt beendeten sie in London den Wettkampf auf dem enttäuschenden siebten Platz. Der Titel ging nach 2000 und 2008 zum dritten Mal an die Chinesen. Sie setzten sie sich vor den Japanern durch, die nach Abschluss des Wettkampfs erfolgreich Protest einlegten gegen die Wertung des Abgangs ihres letzten Turners Kohei Uchimura am Seitpferd. Die euphorisch gefeierten Europameister aus Großbritannien, die sich bereits minutenlang über Silber freuten, mussten sich so mit Bronze vor der Ukraine begnügen.

Gold für Nordkoreaner Kim Un-Guk im Gewichtheben

London (dpa) - Kim Un-Guk aus Nordkorea hat sich im Gewichtheben mit Weltrekord olympisches Gold in der Kategorie bis 62 Kilogramm gesichert. Der 23 Jahre alte Vizeweltmeister brachte am Montagabend 327 Kilogramm in die Zweikampfwertung. Damit verwies er den Pan-Amerika-Meister Oscar Figueroa aus Kolumbien und den Indonesier Irawan Eko Yuli auf die nächsten Plätze. Li Xueying aus China ist Olympiasiegerin in der 58-Kilo-Klasse. Sie siegte mit 246 Kilogramm im Zweikampf vor Pimsiri Sirikaew aus Thailand und der Ukrainerin Julia Kalina. Vizeweltmeisterin Christin Ulrich aus Schmalkalden wurde 13., nachdem sie in der B-Gruppe drei deutsche Rekorde aufgestellt hatte.

Judo-Gold an Russen Issajew und Japanerin Matsumoto

London (dpa) - Der russische Judoka Mansur Issajew hat bei den Olympischen Spielen Gold in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm erkämpft. Issajew besiegte am Montag in einem begeisternden Finale den Japaner Riki Nakaya und machte damit den zweiten Sieg der russischen Mattenkämpfer in London perfekt. Der Mongole Sainjargal Nyam-Ochir und der Franzose Ugo Legrand gewannen jeweils Bronze. Christopher Völk aus Abensberg war bereits in seinem ersten Kampf ausgeschieden. Kaori Matsumoto bescherte zuvor Japan das erste Gold in London. Matsumoto besiegte im Finale ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm die Rumänin Corina Caprioriu. Bronze ging an Marti Malloy aus den USA und an die Französin Automne Pavia. Die Leverkusenerin Miryam Roper war gleich in ihrem Auftaktkampf ausgeschieden.

Vielseitigkeits-Team reitet weiter auf Gold-Kurs

London (dpa) - Das deutsche Vielseitigkeits-Team reitet bei den Olympischen Spielen in London nach der Geländeprüfung weiter auf Gold-Kurs. Das Quintett liegt vor dem abschließenden Springen mit 124,70 Strafpunkten auf Platz eins und kann an diesem Dienstag den Sieg aus eigener Kraft schaffen. Nach dem Geländeritt am Montag folgen auf den Plätzen zwei und drei die Mannschaften aus Großbritannien und Schweden. In der Einzelwertung liegt Ingrid Klimke aus Münster mit Abraxxas auf Platz eins gleichauf mit der Schwedin Sara Algotsson-Ostholt mit Wega. Weltmeister Michael Jung aus Horb schob sich mit Sam auf Platz vier.

Tischtennis-Star Boll scheidet im Achtelfinale aus

London (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll ist beim Olympia-Turnier in London bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der WM-Dritte verlor am Montagabend seine Partie gegen den Rumänen Adrian Crisan sensationell mit 1:4 Sätzen und verpasste damit auch im vierten Anlauf seine erste Einzel-Medaille bei Olympischen Spielen. Dimitrij Ovtcharov steht erstmals im Viertelfinale eines olympischen Einzel-Turniers. Der 23 Jahre alte Hamelner bezwang den gebürtigen Chinesen Weixing Chen, der für Österreich spielt, mit 4:0-Sätzen.

Hockey-Herren besiegen zum Auftakt Belgien - 2:1 nach Rückstand

London (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben ihr Auftaktspiel beim olympischen Hockey-Turnier gewonnen. Gegen Außenseiter Belgien kam der Olympiasieger von Peking 2008 am Montagabend in London zu einem mühevollen 2:1-Erfolg. Vor rund 9000 Zuschauern in der Riverbank-Arena erzielten Florian Fuchs und Christopher Zeller die Tore für den Turnier-Mitfavoriten. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise war durch ein Strafeckentor von Jerome Dekeyser in der vierten Spielminute in Rückstand geraten.

Juliane Schenk als Gruppenerste ins Achtelfinale

London (dpa) - Vize-Europameisterin Juliane Schenk hat am Montagabend in der Londoner Wembley Arena das Achtelfinale des olympischen Badminton-Wettbewerbs erreicht. Die in der Weltrangliste auf Platz sechs geführte Berlinerin bezwang im zweiten Gruppenspiel die Ukrainerin Larisa Griga mit 21:12, 21:14.

Auch Kölling im Achtelfinale des olympischen Boxturniers

London (dpa) - Der Berliner Enrico Kölling hat als zweiter deutscher Boxer das Achtelfinale im olympischen Turnier erreicht. Der 22 Jahre alte Halbschwergewichtler setzte sich am Montagabend gegen den Kameruner Christian Donfack Adjoufack mit 15:6 Punkten durch. Kölling trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Algerier Abdelhafid Benchabla. Der 25-Jährige war Olympia-Fünfter in Peking und früherer Afrika-Meister. Vor Kölling hatte bereits der Berliner Stefan Härtel den Einzug ins Achtelfinale des Mittelgewichts perfekt gemacht.

Schweizer Fußballer Morganella von Olympia ausgeschlossen

London (dpa) - Wegen rassistischer Twitter-Äußerungen ist der Schweizer Fußballer Michel Morganella von den Olympischen Spielen in London ausgeschlossen worden. Nach der 1:2-Niederlage der Eidgenossen am Sonntag gegen Südkorea hatte er eine Hetztirade gegen die Asiaten über den Kurzmitteilungsdienst abgesetzt. Das Nationale Olympische Komitee der Schweiz verkündete am Montag auf einer Pressekonferenz in London, den Italien-Legionär von US Palermo heimzuschicken.

Fortuna Düsseldorf vor Ausleihe von Woronin

Moskau/Düsseldorf (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf steht vor der Verpflichtung des früheren ukrainischen Fußball- Nationalspielers Andrej Woronin von Dynamo Moskau. Der russische Erstligist vermeldete eine Ausleihe des 33 Jahre alten Stürmers bis zum 15. Juni 2013 an die Rheinländer am Montagabend auf seiner Internetseite bereits als perfekt. «Es gibt Kontakt zu dem Spieler, es ist aber noch nichts fix», sagte Fortunas-Sportvorstand Wolf Werner dazu. Es sei noch kein Medizincheck erfolgt und noch kein Vertrag unterzeichnet.

Goldgrube Champions League: Bayern kassieren 41 Millionen Euro

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Clubs haben in den europäischen Vereinswettbewerben in der abgelaufenen Fußball-Saison kräftig Kasse gemacht. Topverdiener unter den Bundesligisten war Champions-League-Finalist Bayern München, der es durch die Prämien-Ausschüttungen der UEFA auf Gesamteinnahmen von 41,73 Millionen Euro brachte. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Statistik des europäischen Verbandes hervor. Mehr Geld als die Münchner verdiente nur Bayern-Bezwinger FC Chelsea. Der Gewinner der «Königsklasse» kassierte 59,94 Millionen Euro. Insgesamt schüttete die UEFA 754 Millionen Euro an die 32 Vereine aus.

Chevrolet wird Trikot-Sponsor bei Manchester United

Manchester (dpa) - Manchester United hat in Chevrolet einen neuen Trikotsponsor gefunden und erhält für die Partnerschaft mit der US-Automarke von 2014 an nach Medienberichten insgesamt knapp eine halbe Milliarde Euro. Wie der englische Fußball-Rekordmeister und Chevrolets Mutterkonzern General Motors am Montag mitteilten, soll der Kontrakt über sieben Jahre laufen. Beide Vertragspartner äußerten keine finanziellen Details zu der Vereinbarung.

Manchester United will an Börse 333 Millionen Dollar einsammeln

New York (dpa) - Manchester United hofft auf ein kleines Vermögen bei seinem Börsengang. Der englische Fußball-Rekordmeister peilt Einnahmen von bis zu 333 Millionen Dollar (272 Millionen Euro) an, wie aus dem am Montag aktualisierten Börsenprospekt hervorgeht. Knapp 16,7 Millionen Aktien sollen zu einem Stückpreis zwischen 16 und 20 Dollar an die Anleger verkauft werden.

Englands Verband klagt Ferdinand wegen Twitter-Kommentars an

London (dpa) - Wegen eines vermeintlich rassistischen Kommentars auf Twitter hat der englische Fußball-Verband FA Anklage gegen den früheren Nationalverteidiger Rio Ferdinand erhoben. Der 33 Jahre alte Profi von Manchester United hatte bei dem Kurznachrichtendienst den ebenfalls dunkelhäutigen Ashley Cole vom FC Chelsea als «choc ice» - jemand, der außen schwarz und innen weiß ist - bezeichnet. Ferdinand kann bis Donnerstag auf die Anklage reagieren.

Zidane startet als Trainer in Madrids Jugendakademie

Madrid (dpa) - Frankreichs Fußball-Legende Zinedine Zidane treibt seine angestrebte Karriere als Coach weiter voran. Der 40 Jahre alte Welt- und Europameister werde in Kürze als Trainer in der Jugendakademie von Real Madrid anfangen, teilte der spanische Rekordmeister am Montag auf seiner Internetseite mit. Zudem wolle der Sportdirektor noch dieses Jahr seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer abschließen, die er vor einigen Monaten begonnen hatte.