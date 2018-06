London (dpa) - Ein deutsches Damen-Trio steht im Achtelfinale des olympischen Tennis-Turniers. Nach Angelique Kerber und Sabine Lisicki qualifizierte sich in London auch Julia Görges für die Runde der letzten 16. Die Bad Oldesloerin gewann in Wimbledon 6:3, 7:5 gegen die in Usbekistan geborene Amerikanerin Varvara Lepchenko. Nächste Gegnerin ist entweder die Russin Maria Kirilenko oder die Britin Heather Watson.

