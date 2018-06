London (dpa) - Judo-Olympiasieger Ole Bischof hat einen gelungenen Start in die Spiele von London gefeiert. Der 32-Jährige besiegte in seinem Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den Italiener Antonio Ciano und rückte damit in die nächste Runde vor. Vier Jahre nach seinem Gold-Coup von Peking bot der Routinier aus Reutlingen gegen den unbequemen Italiener eine hoch konzentrierte Leistung und landete am Ende einen verdienten Erfolg. Dagegen scheiterte Claudia Malzahn gleich in ihrem ersten Kampf.

