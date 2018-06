London (dpa) - Im Teamfinale der Olympischen Spiele haben die deutschen Turner die erhoffte Medaille klar verpasst. Vor 16 500 Zuschauern in der ausverkauften Londoner North Greenwich Arena kamen die Deutschen am Abend nur auf den enttäuschenden siebten Platz. Der Titel ging nach 2000 und 2008 zum dritten Mal an die Chinesen, die sich gegen die Japaner durchsetzten. Großbritannien musste sich mit Bronze begnügen.

