London (SID) - Deutschlands Hockey-Damen haben einen neuen Edel-Fan. "Wir haben mit Bastian Schweinsteiger einen weiteren Supporter für den Hockeysport, und er trägt die Nr. 7 wie unsere Fahnenträgerin Taschi", posteten "Die Danas" auf ihrer Facebook-Seite und in ihrem Twitter-Kanal.

Dazu schickten sie dem Fußball-Nationalspieler von Bayern München auch gleich noch ein Team-Foto, aufgenommen vor dem Eingang in ihr Quartier im Olympischen Dorf. Darauf hielten Natascha Keller und Co. ein eigens angefertigtes Plakat. "Basti. Liebe Grüße aus London. Deine Danas", war darauf zu lesen - und ein klarer Auftrag für das zweite Vorrundenspiel am Dienstagabend gegen Australien: "DAUMEN DRÜCKEN!!!"