London (SID) - Eine Medaille verfehlte Helge Meeuw zwar deutlich, dennoch genoss der Vize-Europameister Teil eins seines Olympia-Abschieds. "Es war ein wunderschönes Finale", sagte der 27-Jährige, der über 100 m Rücken auf den sechsten Platz geschwommen war. Mit dem ersten Endlauf auf einer Einzelstrecke war für den Magdeburger ein Traum in Erfüllung gegangen: "Ich war dreimal bei Olympia, zweimal war es scheiße. Jetzt bin ich überfroh, dass ich im Finale war."

Noch zweimal will Meeuw ins olympische Becken steigen. Am Freitag geht es mit der Lagenstaffel um den Einzug in den Endlauf einen Tag später. "Da gilt es erst mal, weiterzukommen. Man ist mitunter ganz schnell draußen wie die Franzosen bei der WM", sagte der angehende Arzt: "Danach wollen wir uns so teuer wie möglich verkaufen. Bei der WM war es Bronze, das wird natürlich schwer zu wiederholen sein."

Sein erstes Final-Erlebnis konnte er danach mit seiner Familie teilen. Ehefrau Antje Buschschulte, zweimalige Weltmeisterin, gratulierte ihm sofort über das Fernsehen, seine Eltern dagegen überraschten ihn mit seinem Besuch. "Echt? Die waren da?", fragte Meeuw erstaunt: "Ich dachte, die sind in Wiesbaden. Mit meiner Frau habe ich in der ZDF-Schalte geredet, die hat nichts gesagt."