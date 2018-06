Sydney (SID) - Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic geht vom 29. Dezember bis zum 5. Januar 2013 beim Hopman Cup im australischen Perth an den Start. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Der serbische Tennisprofi, der bei der inoffiziellen Mixed-WM zusammen mit seiner Landsfrau Ana Ivanovic spielt, nutzt das Turnier als Vorbereitung für die Australian Open im Januar 2013. "Ich liebe die Atmosphäre, und ich glaube, dass ich zusammen mit Ana die Trophäe gewinnen kann", sagte Djokovic.

In diesem Jahr gewann Tschechien mit Petra Kvitova und Tomas Berdych das Nationenturnier in Down Under.