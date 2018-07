New York (AFP) Gerüchte über den Verkaufsstart des neuen iPhone haben den Kurs von Apple nach oben getrieben. Die auf Neuigkeiten und Gerüchte über Apple-Produkte spezialisierte Internetseite iMore berichtete am Montag, der Konzern werde den Verkausstart am 12. September bekanntgeben, am 21. September dann werde das iPhone 5 in die Läden kommen. Der Blog berief sich dabei auf "Quellen, die in der Vergangenheit Recht behalten hatten". Zudem werde Apple am 12. September den iPad Mini präsentieren, eine kleine Version seines beliebten Tablet-Computers iPad.

