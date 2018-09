Berlin (dpa) - Schwere Lastwagen müssen in Deutschland schon seit sieben Jahren Maut zahlen - auf Autobahnen. Von Morgen an zahlen sie auch auf gut ausgebauten Bundesstraßen. Inzwischen wird über weitere Schritte diskutiert. Die SPD will prüfen, ob ab 2013 alle Bundesstraßen einbezogen werden können. Voraussetzung sei, dass die Kosten für den Betrieb niedrig seien und die Einnahmen zusätzlich in die Infrastruktur flössen, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, der dpa.

