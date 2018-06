Sofia (AFP) Die bulgarische Polizei hat am Mittwoch ein Phantombild des mutmaßlichen Selbstmordattentäters veröffentlicht, der sich in einem mit Israelis besetzten Bus in die Luft gesprengt hatte. Das Bild soll helfen, den Attentäter zu identifizieren. Die Ermittler hatten am Tatort nur noch einzelne Körperteile des Mannes gefunden, was auf eine am Körper befestigte Bombe hinweist. Der Abgleich von DNA-Spuren führte bislang nicht weiter.

