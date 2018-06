Peking (AFP) China hat die USA aufgefordert, ihre am Dienstag verhängten Sanktionen gegen die chinesische Kunlun-Bank zu annullieren. Peking fordere eine "Aufhebung der Sanktionen und einen Stopp der Beschädigung chinesischer Interessen und der US-chinesischen Beziehungen", erklärte das Außenministerium in Peking am Mittwoch. China lehne den Schritt der USA entschieden ab und erwäge einen "offiziellen Protest", hieß es in der kurzen Erklärung weiter.

