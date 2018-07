München (AFP) Das Tanken ist im Juli in Deutschland wieder deutlich teurer geworden. Ein Liter Super E10 kostete im Monatsschnitt 1,586 Euro, wie der Autofahrerclub ADAC in München am Mittwoch mitteilte. Das waren 3,5 Cent mehr als im Juni. Diesel wurde demnach 4,1 Cent teurer und kostete im Schnitt 1,445 Euro je Liter. Grund für die Verteuerung sei der zuletzt wieder gestiegene Preis von Rohöl gewesen, erklärte der ADAC. Auch der zuletzt schwache Euro habe das Benzin teurer gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.