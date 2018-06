Berlin (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler in das neue Beratergremium für die Zukunft der globalen Entwicklungsziele berufen. Das Gremium besteht aus 27 Persönlichkeiten, die den Generalsekretär dabei unterstützen sollen, eine entwicklungspolitische Agenda für die Zeit nach 2015 zu entwerfen. Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) erklärte am Mittwoch, die Vereinten Nationen würdigten damit Deutschlands entwicklungspolitisches Engagement. Köhler wurde den Angaben zufolge am Dienstag auf Vorschlag der Bundesregierung in das Gremium berufen.

