Stuttgart (AFP) Die einstige Mitgliedschaft zweier baden-württembergischen Polizisten in einem deutschen Ableger des rassistischen Ku Klux Klans soll Thema im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags werden. "Das wird nach der Sommerpause auch ein Thema im Ausschuss sein", sagte der Ausschussvorsitzende Sebastian Edathy (SPD) am Mittwoch "Spiegel Online". "Ich will wissen, ob das Einzelfälle waren", fügte Edathy hinzu.

