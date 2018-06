Hamburg (AFP) Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) hat die kurze geplante Auszeit der neuen Yahoo-Chefin Marissa Mayer kritisiert. "Ich respektiere diesen persönlichen Schritt von Frau Mayer, aber ich sehe es mit großer Sorge, wenn prominente Frauen öffentlich den Eindruck erwecken, der Mutterschutz sei etwas, das eigentlich gar nicht notwendig ist", sagte Schröder dem Portal "Spiegel Online" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. "Die Mutterschutzzeit ist absolut richtig, und zwar bei weitem nicht nur in medizinischer Hinsicht", fügte sie hinzu.

