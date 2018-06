Berlin (AFP) In der Debatte um eine Neuregelung des vom Bundesverfassungsgericht gekippten Wahlrechts hat CSU-Chef Horst Seehofer offenbar Kompromissbereitschaft signalisiert. Seehofer habe in einer Sitzung des Parteivorstands gesagt, er hätte "kein Problem" damit, wenn künftig alle Überhangmandate im Bundestag ausgeglichen würden, falls auf dieser Basis eine Einigung mit den Fraktionen der Opposition erzielbar sei, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" vom Mittwoch. Die Sitzung fand demnach am Montag statt.

