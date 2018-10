Neu Delhi (dpa) - Nach gigantischen Stromausfällen an zwei Tagen in Folge ist die Elektrizitätsversorgung in ganz Indien nach offiziellen Angaben wieder hergestellt. Das teilte die staatliche Netzbetreibergesellschaft mit. Gestern hatten Stromausfälle halb Indien lahmgelegt, als die Netze im Norden, Osten und Nordosten des Landes zusammenbrachen. In der betroffenen Region leben mehr als die Hälfte der 1,2 Milliarden Inder. Bereits am Tag zuvor war das Netz im Norden des Landes ausgefallen.

