Paris (dpa) - Frankreich macht bei der Finanztransaktionssteur den Anfang: Ab heute muss eine Abgabe in Höhe von 0,2 Prozent auf Geschäfte mit Aktien von Unternehmen gezahlt werden, die ihren Sitz in Frankreich haben. Ausgenommen ist aber der Handel mit Aktien von Gesellschaften, deren Börsenwert unter der Schwelle von einer Milliarde Euro liegt. Eine weitere neue Steuer in Höhe von 0,01 Prozent erhebt Frankreich auf bestimmte Transaktionen im Hochfrequenzhandel und bei bestimmten Kreditausfallversicherungen.

