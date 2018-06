Paris (AFP) Stopfleber-Gegner aus Belgien haben dem französischen Präsidenten François Hollande eine vegetarische Alternative zu der umstrittenen französischen Delikatesse spendiert. Anstatt "foie gras" (Stopfleber) enthalte das Gefäß "Faux Gras" (Falsches Fett) - eine Pastete, die mit Trüffeln und Champagner hergestellt werde, schrieb der Vorsitzende der Tierschutzvereinigung Gaia, Michel Vandenbosch, in einem Brief an den sozialistischen Staatschef, der der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Kopie vorlag.

