Frankfurt/Main (dpa) - Der dreimalige Weltfußballer Lionel Messi führt das Aufgebot Argentiniens für das Freundschaftsspiel gegen Deutschland am 15. August in Frankfurt/Main an.

Nationaltrainer Alejandro Sabella berief insgesamt 18 Spieler, die im Ausland ihr Geld verdienen, in den Kader der Südamerikaner. Dieser wird voraussichtlich noch mit Profis aus der heimischen Liga ergänzt. In José Sosa von Metalist Charkow steht auch ein ehemaliger Profi des FC Bayern München im Aufgebot des zweimaligen Weltmeisters.

Für die DFB-Elf ist der erste Test nach dem Halbfinal-Aus bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine die Generalprobe für die anstehende WM-Qualifikation. Am 7. September trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Hannover auf Färöer.

AFA-Mitteilung, spanisch