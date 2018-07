Dresden (SID) - Cristian Fiél steht für das Kapitänsamt bei Zweitligist Dynamo Dresden nicht mehr zur Verfügung. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler teilte Trainer Ralf Loose in einem Gespräch mit, dass er aus persönlichen Gründen in der neuen Saison die Spielführerbinde nicht mehr tragen wolle. Loose wird bis zum ersten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim VfL Bochum einen neuen Kapitän bestimmen.

"Cristians Entscheidung hat mich überrascht, aber ich muss sie akzeptieren und respektieren", sagte Loose. Fiél meinte: "Angesichts meiner persönlichen Eindrücke nach der Vorbereitung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es besser ist, wenn ich das Amt des Kapitäns abtrete."