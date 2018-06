Köln (SID) - Hertha BSC ist für bwin der erste Anwärter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Gelingt den Hauptstädtern als Meister der 2. Liga die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus, zahlt der Sportwettenanbieter das 3,5-Fache des Einsatzes zurück.

Ebenfalls gute Chancen auf die Eliteklasse werden dem Erstliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern sowie Ex-Bundesligist 1860 München (Quote jeweils 55:10) eingeräumt. Dahinter wird Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln mit einer Quote von 65:10 notiert. Die Aufsteiger SV Sandhausen, VfR Aalen und Jahn Regensburg (Quote jeweils 2510:10) werden dagegen als größte Außenseiter geführt.