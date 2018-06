Machatschkala (SID) - Der niederländische Trainer Guus Hiddink will mit dem neureichen russischen Fußball-Erstligisten Anschi Machatschkala in der Premjer Liga um die Meisterschaft mitspielen. "Letztes Jahr sind wir schon unter die ersten Acht gekommen. In dieser Saison sollten wir unsere Entwicklung schrittweise fortsetzen, und uns in der Gruppe der russischen Spitzenteams etablieren", sagte der 65-Jährige.

Zudem kritisierte Hiddink die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die Europa-League-Heimspiele des Klubs aus der Teilrepublik Dagestan aus Sicherheitsgründen nach Moskau zu verlegen. "Es ist traurig, dass wir so unserer Fans beraubt werden. Ihre Unterstützung bei unseren Heimspielen ist unglaublich und inspiriert uns sehr."

Hiddink hatte den Klub des Milliardärs Suleiman Kerimow nach der Entlassung von Ex-Trainer Juri Krasnoschan im Februar übernommen und einen Eineinhalbjahresvertrag unterschrieben. Dieser soll dem Niederländer, der zuvor die türkische Nationalmannschaft betreut hatte, laut russischen Medien etwa zehn Millionen Euro einbringen.

Klubbesitzer Kerimow hatte sein Team zuvor unter anderem mit dem Kameruner Torjäger Samuel Eto'o verstärkt, der im Sommer 2011 für eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro von Inter Mailand gekommen war. Außerdem stehen bei Anschi Roberto Carlos und der russische Nationalspieler Juri Schirkow unter Vertrag.