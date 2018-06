Hannover (dpa) - Hannover 96 hat vergangene Saison alleine in der Europa League 20 Millionen Euro eingenommen. Das erklärte Clubchef Martin Kind im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

«Das zu wiederholen wäre wirtschaftlich, aber auch sportlich enorm wichtig», sagte Kind vor dem Abflug am Mittwoch nach Dublin. Dort tritt der Bundesligist am Donnerstag im Qualifikationshinspiel für eine erneute Europa-League-Teilnahme bei St. Patrick's Athletic an.

Im vergangenen Jahr war Hannover erst im Viertelfinale am späteren Europapokalsieger Atlético Madrid gescheitert. Auf dem Weg dorthin hatte der europäische Fußballverband UEFA 8,4 Millionen Euro an Prämien an die Niedersachsen ausgeschüttet. Durch die nicht eingeplanten Einnahmen in der Europa League hatte 96 in der Vorsaison einen Gewinn von rund fünf Millionen Euro erwirtschaftet.

Auch in diesem Jahr kalkuliert der Bundesliga-Siebte der Vorsaison nicht mit dem Erreichen der Gruppenphase. Gleichwohl gab Kind genau dies als Ziel aus und nahm die Spieler vor dem Match gegen die Halbprofis aus Irland in die Pflicht. «Wirtschaftlich wäre das völlig unproblematisch, weil wir mit nichts geplant haben. Aber sportlich wäre das natürlich inakzeptabel», sagte Kind im Hinblick auf ein mögliches Aus.

Um erneut in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen, müsste sich das Team von Trainer Mirko Slomka gegen die Iren und danach noch in zwei Playoff-Spielen gegen einen noch zu bestimmenden Gegner am 23. und 30. August durchsetzen.