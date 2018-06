Dresden (SID) - Fußballprofi Hasan Pepic von Zweitligist Dynamo Dresden droht wegen wiederholten Schwarzfahrens eine Jugendarrest-Strafe. Der 19-Jährige ist vom Amtsgericht Reutlingen dazu verurteilt worden, eine Woche in einer Jugendarrestanstalt zu verbringen sowie eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro an eine soziale Einrichtung zu zahlen.

Pepic' Anwalt Heinrich Winter erklärte, sein Mandant werde dagegen keinen Einspruch erheben. "Er will mit diesem Kapitel abschließen. Das ist für ihn ein Warnschuss", sagte Winter dem SID. Damit dürfte das Urteil in Kürze rechtskräftig werden. Wann Pepic seine Jugendarreststrafe antritt, ist noch offen. Danach ist er aber nicht vorbestraft.

"Ich weiß, dass ich in meiner Vergangenheit Fehler gemacht habe und werde dafür geradestehen. Mir ist bewusst geworden, dass ich für mich selbst, aber auch als Spieler meines Vereins reifer handeln und mehr Verantwortung übernehmen muss", wird Pepic in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Dynamo erklärte, der Verein sei über das Gerichtsverfahren informiert gewesen. Allerdings habe man den Profi, der am 20. Juli von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC verpflichtet wurde, ausdrücklich darauf hingewiesen, "zukünftig weitere Rechtsverletzungen unter allen Umständen" zu vermeiden.

Pepic soll in der Vergangenheit mehrfach ohne gültigen Fahrausweis Zug gefahren sein. Jugendrichter Sierk Hamann sprach vom "grellsten Fall von Schwarzfahrerei, der mir bisher untergekommen ist". Bereits am 4. August 2011 hatte sich der Profi wegen Schwarzfahrens vor Gericht zu verantworten gehabt, damals war er noch ohne Strafe davongekommen.