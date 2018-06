London (AFP) Mit einer wenig schwungvollen, aber amüsanten Vorstellung an einem Drahtseil hat der Londoner Bürgermeister Boris Johnson am Mittwoch zahlreiche Besucher einer Veranstaltung am Rande der Olympischen Sommerspiele erfreut. Über dem Victoria-Park im Osten der britischen Hauptstadt, wo sich die Spiele auf Großbildschirmen verfolgen lassen, glitt der konservative Politiker zunächst mit einiger Geschwindigkeit an einem 320 Meter langen Drahtseil entlang. Bis zum anderen Ende schaffte er es jedoch nicht, weshalb er minutenlang in der Mitte des Seils über der Menschenmenge hängen blieb.

