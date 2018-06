Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett tagt heute in Berlin zum zweiten Mal unter der Leitung von Vizekanzler Philipp Rösler. Der FDP-Vorsitzende und Wirtschaftsminister vertritt Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Urlaub ist. Das Kabinett will unter anderem eine Reform der Stromsteuer-Ausnahmen für Industrie beschließen. Damit können rund 25 000 energieintensive Betriebe in Deutschland weiterhin mit Entlastungen bei der Stromsteuer rechnen.

