Damaskus/Kairo (dpa) - Nahe der christlichen Altstadt von Damaskus sind am Mittwoch erstmals Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und Rebellen aufgeflammt. Die Schießereien ereigneten sich an den Rändern der Stadtteile Bab Tuma und Bab Scharki.

Das teilten die Syrischen Menschenrechtsbeobachter in London mit. Ersten Meldungen zufolge sei ein Regierungssoldat getötet worden.

Die Christen machen in Syrien etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus. Dem Aufstand gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad stehen die meisten von ihnen reserviert gegenüber, da sie in Syrien formal mit der muslimischen Mehrheitsbevölkerung gleichgestellt sind. Sie befürchten daher eine Machtübernahme von Islamisten.

In der nördlichen Metropole Aleppo gingen die Kämpfe in der Nacht zum Mittwoch mit unverminderter Härte weiter. Die Regimetruppen griffen den südwestlichen Bezirk Salaheddin an, wurden aber von den Rebellen nach deren Angaben zurückgeschlagen. Am Vortag hatten die Aufständischen zwei strategisch wichtige Sicherheitszentralen in der Nähe des Stadtzentrums eingenommen.

UNHCR

Bericht Amnesty International