London (SID) - Die olympische Leichtathletik in London hat noch nicht einmal angefangen, da steht schon der Termin für das nächste Großereignis in der britischen Metropole fest. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF terminierte die bereits im November an London vergebene WM 2017 auf den 5. bis 13. August. Schauplatz ist erneut das 80.000 Zuschauer fassende Olympiastadion.

2013 werden die besten Leichtathleten der Welt vom 10. bis 18. August in Moskau um WM-Titel kämpfen, 2015 vom 29. August bis 6. September in Peking.

In London beginnt am Freitag die olympische Leichtathletik mit allen 47 Disziplinen, die auch bei der WM ausgetragen werden.