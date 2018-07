Berlin (dpa) - Die Kinderbuchfigur «Räuber Hotzenplotz» war in der Familie des Autors Otfried Preußler manchmal so lebendig wie ein echter Mensch. Wenn ein derbes Wort gefallen oder Unordnung im Wohnzimmer gewesen sei, hätten die Kinder es auch «Räuber Hotzenplotz» in die Schuhe schieben können, erzählte Susanne Preußler-Bitsch im Deutschlandradio Kultur. Die Tochter des populären Kinderbuchautors habe zusammen mit ihrer Schwester manchmal so getan, als gebe es die Preußler-Figuren wie «Die kleine Hexe» tatsächlich. «Räuber Hotzenplotz» kam vor 50 Jahren auf den Markt.

