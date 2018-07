Kairo (AFP) Ein angeblicher Brief des ägyptischen Staatschefs Mohammed Mursi an seinen israelischen Kollegen Schimon Peres hat für Verwirrung gesorgt. Das Präsidentenbüro in Kairo dementierte laut Berichten staatlicher Medien am Mittwoch, dass Mursi an Peres geschrieben und versprochen habe, sich mit "voller Kraft" für den Nahost-Friedensprozess einzusetzen. Dies hatte das Büro des israelischen Präsidenten am Dienstag in Jerusalem mitgeteilt. "Präsident Mursi hat keinerlei Briefe an den israelischen Präsidenten geschickt", sagte nun aber Mursis Sprecher Jassir Ali der staatlichen Zeitung "Al-Ahram".

