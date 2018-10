London (dpa) - Der Deutschland-Achter hat sich in London nicht vom Gold-Kurs abbringen lassen. Mit dem Finalsieg auf dem Dorney Lake bei Eton holte das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes nach 24 Jahren wieder olympisches Gold.

Der Doppelvierer der Frauen musste sich nur dem Boot aus der Ukraine geschlagen geben und gewann Silber. Zweite wurde auch Radsportlerin Judith Arndt bei ihren letzten Olympischen Spielen. Im Zeitfahren über 29 Kilometer musste die 36-Jährige nur Kristin Armstrong aus den USA den Vortritt lassen.

«Das wird die Stimmung in der deutschen Mannschaft noch weiter anfeuern - so weit das möglich ist. Das ist ein positives Signal an die anderen», sagte DOSB-Präsident Thomas Bach. Mindestens Silber war auch Judoka Kerstin Thiele bereits sicher. Einen Tag nach Ole Bischof erreichte die 25-Jährige durch den Halbfinal-Sieg gegen die Chinesin Chen Fei das Finale in der Kategorie bis 70 Kilogramm. Nach 57 Entscheidungen rückte die deutsche Mannschaft im Medaillenspiegel mit dreimal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze auf Platz vier vor.

Mit einem energischen Schlussspurt ließ der Deutschland-Achter die Boote aus Kanada und Großbritannien hinter sich und blieb zum 36. Mal nacheinander unbesiegt. Der Doppelvierer der Frauen hatte gegen die starken Ukrainerinnen keine Chance, hielt das US-Boot aber klar auf Distanz. Im ersten Rennen des Tages hatte der britische Zweier ohne Steuerfrau das erste Olympia-Gold für die Gastgeber eingefahren. Im Einer qualifizierte sich Marcel Hacker fürs Finale.

Judith Arndt lag im Ziel nur rund 15 Sekunden hinter Armstrong zurück, die wie 2008 in Peking Gold holte. Bronze ging an die Russin Olga Sabelinskaja. Für die 36-jährige Deutsche war es das zweite Olympia-Silber nach 2004. In Athen hatte sie im Straßenrennen ebenfalls den zweiten Platz belegt. Slalom-Kanute Hannes Aigner zog als Fünfter in die Olympia-Entscheidung im Kajak-Einer ein.

Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen zeigte sich bei ihrem ersten Einzelstart in London nicht in Medaillenform. Die Weltrekordlerin schwamm im Vorlauf über 100 Meter Freistil in 54,42 Sekunden die 14.-beste Zeit. Daniela Schreiber kam auf Rang 15 weiter. Die Rückenschwimmer Jan-Philip Glania und Yannick Lebherz zogen ins Halbfinale über 200 Meter ein. Markus Deibler schwamm ins Halbfinale über 200 Meter Lagen. Wie erwartet verfehlte die deutsche Freistilstaffel der Frauen über 4 x 200 Meter den Endlauf.

Die Hoffnungen auf die zweite deutsche Fechtmedaille in London platzten vorzeitig. Degenspezialist Jörg Fiedler verpasste durch eine Niederlage gegen den Südkoreaner Jin-Sun Jung den Einzug in die Voprschlussrunde. Säbelfechterin Alexandra Bujdoso scheiterte bereits in Runde eins. Eine Waffenstörung im Vorkampf kostete Munkhbayar Dorjsuren die mögliche Finalteilnahme mit der Sportpistole.

Wegen Manipulationsverdacht wurden acht Badminton-Spielerinnen aus China, Südkorea und Indonesien von Olympia ausgeschlossen. Sie sollen Vorrundenspiele in der Doppel-Konkurrenz beeinflusst haben, um in der K.o.-Runde leichtere Kontrahenten zu haben. Das topgesetzte chinesische Doppel Wang Xiaoli und Yu Yang hatte offenkundig absichtlich verloren.