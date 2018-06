London (dpa) - Die usbekische Turnerin Luisa Galiulina ist wegen Dopings von den Olympischen Spielen in London ausgeschlossen worden. Die geöffnete B-Probe bestätigte das positive Ergebnis einer am 25. Juli vorgenommenen Doping-Kontrolle bei der 20-Jährigen. Galiulina, die vorläufig suspendiert worden war, ist damit der Einnahme des verbotenen Diuretikums Furosemid überführt. Die Usbekin war beim Weltcup in diesem Jahr in Cottbus Zweite im Bodenturnen geworden.

