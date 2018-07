London (dpa) - Nach dem Ausschluss von acht Badmintonspielerinnen ist der weitere Verlauf der olympischen Doppel-Konkurrenz vorerst unklar. Die Delegation aus Südkorea legte Einspruch gegen die Disqualifikation ihrer Spielerinnen Jung Kyung-Eun, Kim Ha-Na, Ha Jung-Eun und Kim Min-Jung ein.

Auch der Verband Indonesiens will den Ausschluss seines Doppels Meiliana Juahari und Greysia Polii nicht hinnehmen, bestätigte der Generalsekretär des Badminton-Weltverbandes, Thomas Lund, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in London.

Die drei Paarungen sollten wie das topgesetzte chinesische Doppel Wang Xiaoli und Yu Yang am frühen Mittwochabend im Viertelfinale antreten. Wegen offensichtlicher Manipulationen in der K.o.-Runde wurden sie vom Badminton-Weltverband aber von der weiteren Olympia-Teilnahme ausgeschlossen. Die Chinesinnen akzeptierten nach Aussage von Lund ihre Disqualifikation.