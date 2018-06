London (dpa) - Der Deutschland-Achter hat sich in London nicht vom Gold-Kurs abbringen lassen. Versilbert wurde der fünfte Wettkampftag der Olympischen Spiele durch Judoka Kerstin Thiele, die Radsportler Tony Martin und Judith Arndt sowie den Frauen-Doppelvierer im Rudern.

Mit Bronze im Kajak-Einer steuerte Slalomkanute Hannes Aigner am Mittwoch die sechste Medaille für das deutsche Olympia-Team bei. Im Medaillenspiegel nahm die Mannschaft nach 64 Entscheidungen mit drei Gold, sieben Silber- und zwei Bronzemedaillen Rang fünf ein.

«Das wird die Stimmung in der deutschen Mannschaft noch weiter anfeuern - so weit das möglich ist. Das ist ein positives Signal an die anderen», sagte DOSB-Präsident Thomas Bach, der sich mit den Sportlern freute. Mit dem Finalsieg auf dem Dorney Lake bei Eton hatte der Deutschland-Achter den Medaillenreigen am Mittwoch eröffnet. Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes holte nach 24 Jahren wieder olympisches Gold. Der Doppelvierer der Frauen musste sich nur dem Boot aus der Ukraine geschlagen geben und gewann Silber.

Zweite wurden auch Martin und Arndt, die den deutschen Radsportlern die ersten Medaillen in London bescherten. Der durch einen Handbruch gehandicapte Martin musste im Zeitfahren nur dem überragenden Tour de France-Sieger Bradley Wiggins aus Großbritannien den Vortritt lassen. «Ich bin jetzt noch ganz sprachlos. Das ist eine Leistung, vor der man nur den Hut ziehen kann», verneigte sich DOSB-Chef Bach vor Martin. Für Arndt war bei ihren letzten Olympischen Spielen die Amerikanerin Kristin Armstrong zu stark.

Einen Tag nach Silber für Ole Bischof holte Kerstin Thiele überraschend das zweite Edelmetall für die deutschen Judokas. Im Finale war die 25-Jährige in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gegen die französische Weltmeisterin Lucie Decosse allerdings chancenlos. Mit einem beherzten Finallauf paddelte Kanute Aigner im olympischen Wildwasserkanal zur Bronzemedaille.

Nach zwei Siegen schied Julia Görges im Tennis-Turnier im Achtelfinale aus. Sie unterlag in zwei Sätzen der Russin Maria Kirilenko. Ebenfalls ausgeschieden ist Vize-Europameisterin Juliane Schenk im Badminton-Achtelfinale. Aussichtsreich im Medaillenrennen liegen vor Weymouth die deutschen Surfer Moana Delle und Toni Wilhelm als Dritte bzw. Vierte der Gesamtwertung.

Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen zeigte sich bei ihrem ersten Einzelstart in London nicht in Medaillenform. Die Weltrekordlerin schwamm im Vorlauf über 100 Meter Freistil in 54,42 Sekunden die 14.-beste Zeit. Daniela Schreiber kam auf Rang 15 weiter. Die Rückenschwimmer Jan-Philip Glania und Yannick Lebherz zogen ins Halbfinale über 200 Meter ein. Markus Deibler schwamm ins Halbfinale über 200 Meter Lagen. Wie erwartet verfehlte die deutsche Freistilstaffel der Frauen über 4 x 200 Meter den Endlauf.

Die Hoffnungen auf die zweite deutsche Fechtmedaille in London platzten vorzeitig. Degenspezialist Jörg Fiedler verpasste durch eine Niederlage gegen den Südkoreaner Jin-Sun Jung den Einzug in die Vorschlussrunde. Säbelfechterin Alexandra Bujdoso scheiterte bereits in Runde eins. Eine Waffenstörung im Vorkampf kostete Munkhbayar Dorjsuren die mögliche Finalteilnahme mit der Sportpistole.

Wegen Manipulationsverdacht wurden acht Badminton-Spielerinnen aus China, Südkorea und Indonesien von Olympia ausgeschlossen. Sie sollen Vorrundenspiele in der Doppel-Konkurrenz beeinflusst haben, um in der K.o.-Runde leichtere Kontrahenten zu haben. Das topgesetzte chinesische Doppel Wang Xiaoli und Yu Yang hatte offenkundig absichtlich verloren.